Justiça Federal na Paraíba adere à campanha “Coração Azul”

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) aderiu, pelo segundo ano consecutivo, à campanha “Coração Azul”, em atenção a 30 de julho, Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Adotando uma iluminação azul na fachada de sua sede, o órgão do judiciário busca chamar a atenção da sociedade para o tema, alertando para a necessidade do compartilhamento de informações na prevenção do tráfico de pessoas e demonstrando solidariedade com as vítimas desse tipo de crime.

Segundo o Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. Bruno Teixeira de Paiva, “o tráfico de seres humanos é uma das atividades de maior crescimento das organizações criminosas transnacionais, sendo considerado, por diversas convenções internacionais, uma das mais graves violações aos direitos humanos.”

A Campanha Coração Azul foi lançada em 2013 e é realizada internacionalmente pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC-ONU). Durante a ação, prédios públicos de todo mundo são iluminados na cor azul.

A ideia busca encorajar a participação da população, inspirar medidas que ajudem a acabar com o tráfico de pessoas e permitir que todos possam se solidarizar com as vítimas.

O “Coração Azul” representa a tristeza de quem se torna mercadoria nas mãos insensíveis dos que compram e vendem outros seres humanos.

